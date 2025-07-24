Определен застройщик для проекта КРТ в левобережной части Новосибирска

ООО СЗ «Астон. Тихий центр Левобережья» оказалось единственным участником торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в Кировском районе Новосибирска. Об итогах аукциона и предстоящем заключении договора с этой компанией сообщил пресс-центр мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Начальная цена лота составляла 239,78 млн руб. КРТ планируется в границах ул. Бурденко, Горбаня, Бабеля, 2-й Бурденко. Площадь территории составляет 4,5 га. По данным мэрии, в ходе реализации проекта будет снесено 16 ветхих и аварийных многоквартирных домов. 10 из них — за счет застройщика, шесть — за счет бюджета.

«Предельный объем строительства объектов капитального строительства на данной территории — 216 тыс. кв. метров. Срок реализации решения о КРТ жилой застройки — 2032 год»,— говорится также в сообщении городской администрации.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Астон. Тихий центр Левобережья» зарегистрировано в 2021 году. Управляющей компанией для него является АО «Астон. Стройтрест 43».

Валерий Лавский