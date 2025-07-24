Из украинского плена вернулись три свердловчанина
В Россию из украинского плена после обмена вернулись три участника специальной военной операции (СВО) из Свердловской области, сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
Фото: уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
Она рассказала, что за судьбу вернувшихся уральцев переживали родные и земляки — в РФ вернулись жители Режевского района, Каменска-Уральского и Екатеринбурга. Все освобожденные российские военные прилетели на самолете ИЛ-76, который приземлился на подмосковном аэродроме. «Это завершение общего обменного списка в результате Стамбульских договоренностей. Ждем новых договоренностей и наших ребят из плена»,— сказала Татьяна Мерзлякова.
По данным минобороны РФ, российские военнослужащие после обмена прибыли в Беларусь, где им оказывали психологическую и медицинскую помощь. В России они будут проходить дальнейшее лечение и реабилитацию.
Напомним, в начале июля в рамках Стамбульских договоренностей между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. В результате него в Россию вернулись десятки бойцов СВО, в том числе пятеро свердловчан.