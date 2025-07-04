Пятеро свердловчан вернулись в Россию из украинского плена

В рамках Стамбульских договоренностей между Россией и Украиной состоялся очередной обмен военнопленными. В результате него в Россию вернулись десятки бойцов специальной военной операции (СВО), в том числе пятеро свердловчан, сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Асбеста, Бисерти и Артемовского района, были включены в список на обмен после обращения Татьяны Мерзляковой к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

В настоящее время освобожденные военнопленные находятся на территории Белоруссии, откуда будут доставлены в Московскую область для прохождения медицинской и психологической реабилитации. После этого они смогут встретиться со своими семьями на Среднем Урале.

«Мы продолжаем работать по обмену военнопленными и надеемся, что в скором времени еще больше свердловчан вернутся домой»,— сказала Татьяна Мерзлякова.

Ранее в Россию из украинского плена вернулись четыре участника СВО из Свердловской области. Бойцы проживают в Верхней Пышме, Екатеринбурге, Кировградском и Сосьвинском районах.

Полина Щуцкая