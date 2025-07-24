В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена военнослужащими

Самолет Ил-76МД с российскими военнослужащими, которых вернули из украинского плена, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Всего их около 250 человек, говорил помощник президента Владимир Мединский. Столько же военнопленных российская сторона вернула Украине. Обмен был проведен в рамках договоренностей, достигнутых Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле.

Накануне прошел третий этап прямых переговоров России и Украины. Итогом встречи стала договоренность о новом обмене пленными. Речь идет в том числе о гражданских лицах: около 30 человек из Курской области остаются на украинской территории, говорил господин Мединский на пресс-конференции по итогам переговоров.

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