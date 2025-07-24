Бастрыкину доложат по делу о невыплате зарплат работникам «Энергомоста» на Урале

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о расследовании уголовного дела о невыплате зарплат сотрудникам ООО «ЭСК "Энергомост"» в Свердловской области, сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В приемную главы СКР обратились работники предприятия и рассказали, что они работают в компании вахтовым методом, но с апреля им не перечисляют зарплаты. С той же проблемой сталкиваются и другие сотрудники. Работодатель не предпринимает никаких действий по погашению задолженности, несмотря на многочисленные обращения.

Напомним, в декабре 2024 года, «ЭСК "Энергомост"» погасила задолженность по заработной плате на сумму свыше 173 млн руб. перед работниками в Екатеринбурге. К маю прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по выплате заработной платы на сумму более 68,8 млн руб. Предприятие имело задолженность по выплате зарплаты за первую половину марта перед 2,4 тыс. работниками.

Ирина Пичурина