В Екатеринбурге работникам «Энергомоста» выплатили задолженность в 68 млн рублей

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга добилась погашения задолженности по выплате заработной платы перед работниками «ЭСК "Энергомост"» на сумму более 68,8 млн руб., сообщили в Генпрокуратуре РФ..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки было установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате зарплаты за первую половину марта перед 2,4 тыс. работниками.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений и возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата заработной платы в установленный срок). По результатам рассмотрения дела, должностное лицо оштрафовано на 10 тыс. руб. Кроме того, были направлены материалы для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

После вмешательства прокуратуры задолженность перед сотрудниками «Энергомоста» была погашена в полном объеме.

Напомним, в декабре 2024 года, «ЭСК "Энергомост"» погасила задолженность по заработной плате на сумму свыше 173 млн руб. перед работниками в Екатеринбурге.

Полина Щуцкая