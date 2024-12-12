На Среднем Урале энергокомпания погасила долги по зарплате на 173 млн рублей

Энергокомпания «ЭСК "Энергомост"» после вмешательства прокуратуры погасила задолженность по заработной плате на сумму свыше 173 млн руб. перед работниками в Екатеринбурге, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Железнодорожного района выяснила, что работодатель не выплатил 2765 работникам зарплату за первую половину октября, из-за чего образовался долг свыше 87,7 млн руб. Еще 618 сотрудникам не оплачивали ежегодные отпуски на сумму более 49,4 млн руб., 417 работникам не выплатили свыше 36,2 млн руб. при увольнении.

Генеральному директору внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы в установленный срок).

Напомним, на июнь «ЭСК "Энергомост"» накопила задолженность по выплате заработной платы перед работниками на сумму более 80,4 млн руб. Долг был накоплен перед 2433 сотрудниками.

Ирина Пичурина