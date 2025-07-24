Омбудсмен Москалькова назвала обмен военнопленными хорошим знаком

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова считает, что прошедший накануне обмен военнопленными — хороший знак и символ надежды на то, что гуманитарное взаимодействие России и Украины будет расти. Она поблагодарила президента России Владимира Путина за то, что военнослужащих вернули домой.

«От всей души благодарим президента..., сотрудников Министерства обороны, спецслужбы и всех причастных к этой исключительной важности работе за мужество и преданность делу»,— написала она в своем Telegram-канале. Госпожа Москалькова добавила, что РФ продолжает добиваться возвращения каждого пленного на родину.

Обменяться пленными власти России и Украины договорились 2 июня в Стамбуле. Государства вернули на родину более 250 своих граждан, говорил помощник президента Владимир Мединский.

Накануне прошел третий раунд переговоров России и Украины. Итогом встречи стала договоренность о новом обмене пленными числом не менее 1,2 тыс. человек с каждой стороны. Речь идет также о гражданских лицах: около 30 человек из Курской области остаются в плену на украинской территории.

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