WSJ: генпрокурор США доложила Трампу, что его имя есть деле Эпштейна

Генеральный прокурор Пэм Бонди в мае сообщила президенту США Дональду Трампу, что его имя фигурирует в материалах дела против финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Президенту сообщили, что в этих документах содержатся, по мнению должностных лиц, «непроверенные слухи о многих людях», включая господина Трампа, который в прошлом общался с Эпштейном. Один из собеседников издания заявил, что в материалах упоминаются сотни других имен.

Генпрокурор доложила президенту об этом во время «обычного брифинга» в Белом доме, и присутствие имени господина Трампа в документах не было основной темой совещания, рассказали собеседники газеты. Само по себе упоминание в этих документах не свидетельствует о том, что президент как-либо нарушал закон, отмечает издание.

Министерство юстиции не собирается обнародовать больше никаких документов, связанных с расследованием дела, сказала тогда госпожа Бонди президенту. В ведомстве решили так поступить, поскольку материалы содержат порнографические материалы с участием несовершеннолетних, а также личную информацию жертв.

Эпштейн был обвинен в США в склонении несовершеннолетних к проституции. Сегодня стало известно, что Окружной суд Южного округа Флориды по запросу президента отказался раскрыть стенограмму заседаний Большого жюри по делу финансиста.

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