В Севастополе обломки сбитых дронов повредили здание школы и стали причиной возгорания травы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Дым на ул. Северной стороне возник из-за пожара, который начался после падения обломков сбитых дронов. Огонь быстро локализовали, и угрозы распространения нет. В поселке Кача осколки повредили окна в школе и двух близлежащих зданиях, а также легковой автомобиль. Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на берегу пляжа «Наш Парус». Жертв и пострадавших нет.

Ранее в этот же день Развожаев сообщал о шести сбитых дронах: три — в районе Качи и еще три — над акваторией Черного моря. Позже Минобороны РФ уточнило, что с 19:00 до 20:00 мск над Крымом уничтожили восемь беспилотников, а еще восемь — над Черным морем.