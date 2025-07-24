Капитал-неочевидность

«Ланит» проводит реорганизацию холдинга, в рамках которой к нему присоединилась структура АО «Ланит-Капитал» — она, в свою очередь, после реорганизации должна прекратить деятельность. Консолидация может происходить на фоне санкционного давления на российский IT-сектор, а также стратегических целей компании, которая ранее готовилась к IPO, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в СПАРК, что ГК «Ланит» в середине июля начала процесс реорганизации своих юридических лиц. Так, по данным ЕГРЮЛ, АО «Ланит-Капитал», ранее на 99% принадлежавшее владельцу холдинга Филиппу Генсу напрямую, 22 июля стало новой дочерней структурой АО Л-Х, а после реорганизации будет присоединено к Л-Х и прекратит деятельность как самостоятельная компания. Источник, близкий к компании, рассказал “Ъ”, что реорганизация, вероятно, началась в связи с планами владельца ГК «Ланит» по упорядочиванию владения акциями и сокращению затрат на администрирование многочисленных юрлиц бизнеса. В ГК «Ланит» отказались от комментариев.

В 2018 году основатель ГК «Ланит» Георгий Генс скончался, а бизнес возглавил его сын Филипп Генс. Выручка IT-холдинга «Ланит» (АО Л-Х — бывшее АО «Ланит-Холдинг») за 2024 год составила 3,577 млн руб., чистая прибыль — 2,603 млрд руб. В мае прошлого года Минфин США включил «Ланит» в санкционный список (см. “Ъ” от 1 мая 2024 года).

Дочерняя структура АО «Ланит-Капитал» была основана в 2023 году, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, принадлежала на 99% господину Генсу и на 1% — Александру Михайлову. Выручка за 2024 год — 17,9 млн руб., чистый убыток — более 32 млн руб.

АО «Ланит-Капитал» рассматривалось как инвестиционная структура внутри группы «Ланит», рассказывает адвокат и партнер адвокатского бюро a.t.Legal Андрей Торянников. «Оно могло выполнять функции по управлению корпоративными правами, участвовать в венчурных и инфраструктурных проектах группы, сопровождать сделки слияний и поглощений»,— говорит он.

Реорганизация внутри компании может быть связана с упорядочиванием структуры перед потенциальными стратегическими шагами, считает младший партнер и руководитель отдела банкротства и корпоративных споров юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

«Еще в апреле 2024 года "Ланит-Холдинг" сменил форму с ООО на АО, и тогда аналитики расценили этот шаг как подготовку к возможному IPO и одновременное снижение санкционных рисков для бизнеса. На этом фоне текущее присоединение "Ланит-Капитала" выглядит как следующий этап трансформации»,— поясняет госпожа Ляпунова.

«Собственник унаследовал структуру, которая была выстроена под масштабные IT-контракты. Однако в текущих условиях стагнации экономики содержать громоздкие административные структуры становится не просто нецелесообразно, но и рискованно для бизнеса»,— считает старший партнер в IT-интеграторе «Энсайн» Алексей Постригайло.

Подобные реорганизации являются достаточно распространенной практикой среди крупных холдингов, включая IT-сектор.

Конкретный случай свидетельствует о реализации масштабной программы трансформации корпоративной структуры всего холдинга «Ланит», замечает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Партнер инвесткомпании Kama Flow Павел Охонин добавляет, что подобные решения могут быть признаками, например, пересмотра стратегии группы. Он отмечает, что ранее «Ланит» активно инвестировал в миноритарные доли стартапов через собственный венчурный фонд, но отказался от венчурных инвестиций и, возможно, концентрируется на других направлениях. С ними соглашается руководитель направления «Разрешение It&Ip-споров» компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле, отмечая, что реорганизация также может происходить в контексте текущей геополитической ситуации и санкционного давления на российские IT-компании.

Варвара Полонская