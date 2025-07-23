В Стамбуле начался третий раунд переговоров России и Украины

Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле, пишут ТАСС и «РИА Новости». Встреча проходит при участии главы МИД Турции Хакана Фидана. Он назвал конечной целью прямых контактов Москвы и Киева прекращение огня.

«Мы желаем, чтобы в ходе третьего раунда переговорного процесса стороны продемонстрировали консультации, сосредоточенные на результате, содержательный разговор. Но окончательным итогом этих переговорных процессов мы желаем, чтобы был установлен мир»,— сказал господин Фидан.

Делегацию России на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны, ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, на встрече главным образом планируется обсудить проекты меморандумов с условиями прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская делегация намерена обсудить возвращение пленных и перевезенных на территорию РФ украинских детей, а также подготовку его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

О предстоящей встрече — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».

Анастасия Домбицкая, Лусине Баласян