Карбамид лег на конфликтную почву

Продолжавшаяся более десяти дней эскалация конфликта на Ближнем Востоке подтолкнула вверх цены на азотные удобрения на основных рынках на 11–15%. В фосфорном сегменте котировки росли в пределах 2%, в том числе на фоне утверждения повышенных пошлин на импорт российских удобрений в ЕС. Если напряженность на Ближнем Востоке сохранится, рост цен на метанол и карбамид продолжится во втором полугодии, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Стоимость основных видов удобрений на мировом рынке подскочила на фоне случившегося 13–24 июня обострения ситуации вокруг Ирана и Израиля, что осложнило логистику и сформировало риски нехватки продукции на ряде рынков. По данным MMI, котировки гранулированного карбамида в балтийских портах (FOB) выросли на 12% за неделю с 12 по 19 июня, до $390–420 за тонну, с доставкой до портов в Бразилии (CFR) — на 11%, до $390–400 за тонну, на FOB Мексиканского залива — на 15%, до $370–430 за тонну.

Напряжение растет на всех крупнейших рынках сбыта. Так, указывается в обзоре MMI, на фоне кризиса на Ближнем Востоке один из крупнейших импортеров в Индии компания NFL пыталась забронировать 1,5 млн тонн карбамида в рамках тендера от 12 июня, но, скорее всего, будет вынуждена вернуться на рынок с новыми закупками в условиях возросших цен. На 19 июня NFL забронировала около 230 тыс. тонн удобрений, что вынудило компанию в третий раз продлить срок подачи встречных предложений.

В Китае в ответ на бычьи настроения минимальная экспортная цена на гранулированный карбамид была повышена на $30–50, до $400–420 за тонну на базисе FOB. Известно, что многие поставщики отозвали предложения на поставку по более низким ценам по причине всплеска цен на Ближнем Востоке, указывают эксперты MMI. Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка добавляет, что конфликт вызвал и рост цен на метанол в Китае на 16% с начала июня. В мировом экспорте метанола на Иран приходится около трети, уточняет она.

Напряжения добавила и временная остановка производства на химкомбинатах «ЕвроХима» «Азот» в Тульской области и «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае 8 и 14 июня соответственно после атак БПЛА.

Как указывают в MMI, на рынок фосфорных удобрений, помимо нового витка ирано-израильского конфликта, повлияли новости об утверждении повышенных пошлин на импорт российских азотных и комплексных удобрений в ЕС. В дополнение к ставке в 6,5% с 1 июля 2025 года до 30 июня 2026 года в ЕС будет установлена пошлина в €40–45 за тонну, в сезоне 2026–2027 годов она должна повыситься на €60–70, в следующем сезоне — на €80–95, с 1 июля 2028 года — на €315–430 за тонну, или на 100% (см. “Ъ” от 29 января).

На этом фоне котировки MAP и DAP в балтийских портах (FOB) выросли на 1,8% за неделю, до $710–735 и $715–720 за тонну соответственно. В Индии DAP подорожал на 1,8%, до $770–775, в Китае — на 1,7%, до $730–740 за тонну. В MMI указывают, что в ближайшие недели потребители будут стремиться аккумулировать запасы на случай нового витка роста цен, но сделать это будет затруднительно из-за крайне низкой доступности MAP/DAP на мировом рынке.

Мировой рынок хлористого калия, по данным MMI, стабилен, за исключением роста котировок на 25%, до $286 за тонну, в балтийских портах, что аналитики объясняют заключением новых долгосрочных контрактов.

Руководитель проектов компании «Имплемента» Евгения Попова отмечает, что только Иран и Катар поставляют на рынок примерно по 5 млн тонн карбамида в год, что в сумме обеспечивает почти 20% мировой торговли. К тому же, указывает она, Израиль временно прекратил экспорт газа в Египет, который также выступает крупным экспортером карбамида, вызвав остановку производства этого удобрения. А Китай, продолжает аналитик, ограничивает экспорт карбамида для стабилизации внутренних цен, что усиливает давление на рынок в периоды дефицита предложения.

В связи с этим, считает госпожа Попова, в течение 2025 года цены на карбамид останутся на высоком уровне, комфортном для российских экспортеров, наращивающих поставки. Нина Адамова говорит, что, если обстановка не улучшится, стоит ждать роста цен на метанол и в третьем—четвертом кварталах, так как покупатели будут опасаться покупать иранскую продукцию и искать альтернативных поставщиков, что быстро сделать будет затруднительно.

Ольга Мордюшенко