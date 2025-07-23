В Тырныаузе восстановили газо- и электроснабжение после схода селя

Жителям Тырныауза Эльбрусского района Кабардино-Балкарии полностью восстановили подачу газа после схода селевого потока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Эльбрусского района Фото: Пресс-служба администрации Эльбрусского района

«На данный момент восстановлено газоснабжение. Ранее восстановили подачу электроэнергии. Сейчас ведутся работы на водопроводной сети»,— говорится в сообщении ведомства.

Пока без водоснабжения остаются около 700 абонентов в нескольких микрорайонах города. На время ограничений организован подвоз воды.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», сель на Тырныауз сошел ночью 22 июля. В результате часть населенного пункта осталась без воды, газа и электричества. Селевая масса перекрыла федеральную трассу, ведущую к Эльбрусу и одноименному курорту. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Наталья Белоштейн