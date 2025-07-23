Оперный фестиваль в Финляндии покажет «Бориса Годунова», невзирая на критику

Финский оперный фестиваль в Савонлинне включил в программу оперу великого Модеста Мусоргского «Борис Годунов», сообщает телерадиокомпания Yle.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Постановку активно требовали запретить в социальных сетях, однако организаторы не поддались на провокацию и покажут ее 24 июля.

По их словам, «Борис Годунов» является знаковой оперой для финских басов. В этом году в роли Бориса на сцену вышел один из самых знаменитых басов страны Мика Карес. Вскоре он выступит на сцене Метрополитен-оперы в Нью-Йорке.

Организаторы подчеркнули, что в искусстве есть доля универсальности вне национальностей, напомнив, что «Бориса Годунова» прямо сейчас готовятся поставить во Франции и США.

Летний оперный фестиваль в Савонлинне был основан в 1912 году и возрожден в 1967 году. Он проводится на территории крепости Олавинлинна, крутые лестницы и стены сооружения становятся неотъемлемой частью постановок.

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Андрей Маркелов