Концерт оркестра под руководством Гергиева отменили в Италии

Руководство Королевского дворца в Казерте отменило симфонический концерт под управлением художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева, сообщает итальянское агентство Ansa. Он должен был состояться 27 июля в рамках цикла «Королевское лето».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причиной отмены концерта называют протесты, организованные украинскими организациями вечером 20 июля. Их поддержала супруга покойного оппозиционера Алексея Навального Юлия (внесена в перечень террористов и экстремистов — Ъ).

Журналисты издания отмечают, что позиция господина Гергиева близка к позиции президента России Владимира Путина. Концерт маэстро должен был стать первым выступлением в Западной Европе после начала СВО.

Глава министерства культуры Италии Алессандро Джули в свою очередь заявил, что выступление музыканта, близкого к Путину, может превратить событие в «рупор российской пропаганды».

Господина Гергиева поддержал известный итальянский дирижер Фабио Мастранджело, руководящий Музыкальным театром имени Шаляпина в Петербурге. По его мнению, выступление его коллеги в Италии — просто концерт классической музыки, который не следует путать ни с чем другим.

Подробнее о концертах в Петербурге с участием господина Мастранджело вы можете прочитать в культурной афише «Ъ-СПб».

Андрей Маркелов