Российские яхтсмены вернутся на международные соревнования

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Об этом сообщили представители Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС), слова которых приводит ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Claudia Greco / Reuters Фото: Claudia Greco / Reuters

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту», — заявили в ВФПС (цитата по ТАСС).

В марте 2022 года World Sailing отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях из-за начала специальной военной операции на Украине. В январе 2024-го организация приняла решение допустить атлетов, соответствующих необходимым критериям, к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Нейтральный статус получили Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков. На квалификационной регате «Последний шанс» они заняли предпоследнее место и не смогли завоевать путевку на Игры.

Таисия Орлова