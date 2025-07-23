Мединский слышал о намерении Украины добиваться встречи Путина и Зеленского

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что знает о планах украинской делегации добиться договоренности о встрече президентов стран, но отказался от дальнейших комментариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Слышал»,— ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Перед прилетом в Стамбул, где пройдут переговоры, украинская делегация встретилась с президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram-канале, что на встрече обсуждалась в том числе четырехсторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского, президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и турецкого главы. «Для перехода к реальным переговорам о завершении войны»,— объяснил необходимость такого мероприятия представитель аппарата украинского лидера.

В составе российской делегации в Стамбул, помимо Владимира Мединского, полетели замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замглавы Минобороны Александр Фомин. Украина свою делегацию расширила с 12 до 14 человек, добавив в нее представителя омбудсмена и замглавы Генштаба ВСУ. Во главе украинской переговорной команды остался экс-министр обороны Рустем Умеров.

Предыдущие два раунда переговоров между странами прошли в Стамбуле в мае и в июне. В результате стороны договорились об обмене пленными и телами.

Подробнее о том, чего ждать от предстоящих переговоров — в материале «Вот и встретятся два меморандума».