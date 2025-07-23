В Темрюкском районе три человека погибли в лобовом ДТП

Три человека погибли в результате ДТП в Темрюкском районе. Авария произошла около 12:30 на трассе Новороссийск — Керчь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МВД Кубани Фото: Пресс-служба МВД Кубани

По предварительной информации, водитель Nissan нарушил правила, выехав на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ 2109 и Volkswagen Polo. В результате лобового удара на месте скончались водитель и пассажир Nissan, а также водитель отечественного автомобиля. Пассажирка ВАЗа с травмами была доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с января по май 2025 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 2370 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 267 человек, еще 1997 получили травмы различной степени тяжести.