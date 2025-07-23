Воронежский девелопер заключил договор КРТ на фоне оспаривания торгов в УФАС

ООО СЗ «БМ-групп Лиски 2» (входит в ГК BM-Group, совладельцы — семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин) подписало договор на реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) в Бутурлиновке Воронежской области. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BM GROUP Фото: BM GROUP

Участок площадью 3,42 га расположен в райцентре — в границах улиц Дорожной, Магистральной и Студенческой. Девелопер уже приступил к проектированию микрорайона. Архитектурную концепцию собираются представить жителям «в ближайшее время». Начало строительно-монтажных работ намечено на четвертый квартал этого года, права на участок оформлены. Первые квартиры планируется передать покупателям во втором–третьем квартале 2027 года, завершение всего проекта ожидается к 2031-му. Сроки «зависят от емкости регионального рынка», уточняют в BM-Group.

8 июля в воронежское УФАС поступила жалоба от ООО СЗ «ГК Развитие 2», которое собиралось участвовать в торгах на право КРТ, но не было к ним допущено. По мнению компании, организатор — администрация Бутурлиновки — нарушил регламент, неправомерно отклонив ее заявку на этапе оценки конкурсных предложений. 17 июля жалобу признали необоснованной, однако организатора торгов все же уличили в нарушениях проведения процедуры. Будет ли структура «Развития» продолжать разбирательство в суде — неизвестно.

Новый микрорайон в Бутурлиновке рассчитан на 30 тыс. кв. м жилой площади, застройка предполагает переменную (до восьми) этажность. Застройщик заявил, что проект «превзойдет по потребительским характеристикам ранее построенные объекты BM-Group». Это уже четвертый город в Воронежской области, где компания разворачивает строительство, после Павловска, Лисок и Богучара.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье» «В Бутурлиновке все будет КРТ»

Анна Швечикова