Водитель «Приоры» устроил стрельбу из сигнального пистолета, чтобы объехать пробку

Водитель Lada Priora 20 июля устроил стрельбу из сигнального пистолета на 27-м км автодороги Р-21 «Кола», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился в районе поселка Разметелево, 26-летний уроженец одной из кавказских республик пытался запугать других участников движения и объехать пробку.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него сигнальный пистолет «Blow TR92». По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские силой задержали пьяного лихача, уходившего от погони в Ленобласти. Водитель не остановился по требованию инспекторов и попытался скрыться.

Андрей Маркелов