Из свежей почты

Тима Надеев, 14 лет, детский церебральный паралич, требуется курсовое лечение. 213 319 руб.

Внимание! Цена лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Башкортостан» соберут 39 тыс. руб.

Диагноз ДЦП Тиме поставили в год, с тех пор мы занимаемся восстановлением его здоровья. С 2015 года лечимся в московском Институте медтехнологий (ИМТ), сначала я оплачивала процедуры сама, затем стали помогать читатели Русфонда. Спасибо! Сын сам сидит, стоит и ходит, понимает речь, выполняет простые просьбы. Но при этом все еще не говорит, объясняется звуками и слогами, координация нарушена. Врачи ИМТ говорят, что пришло время продолжить лечение. Но у меня нет возможности его оплатить, воспитываю Тиму одна. Татьяна Надеева, Башкортостан

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо снизить патологический мышечный тонус Тимы, добиться устойчивой самостоятельной ходьбы, развить речь и мелкую моторику».

Сима Топкишева, 7 лет, недоразвитие и сужение челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 168 540 руб.

Внимание! Цена лечения 430 540 руб. Общество помощи русским детям внесло 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тамбов» соберут 32 тыс. руб.

Я одна воспитываю двух своих внучек. Младшая, Сима, родилась с расщелиной губы, нёба и альвеолярного отростка. В год ей сделали операцию на губе и носовой перегородке. Зубы у внучки прорезались поздно, росли скученно. В пять лет Симе начали ортодонтическое лечение в Москве. Результаты хорошие, но верхняя челюсть еще сужена, твердую пишу внучка пока не ест. Впереди операция на губе, носу и нёбе, после чего нужно будет продолжить ортодонтию, чтобы подготовиться к пластике альвеолярного отростка. Но сама я больше не в силах оплачивать ортодонтическое лечение, помогите! Ирина Петрова, Тамбовская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Планируется ортодонтическая подготовка к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти — интрузия межчелюстной кости с помощью дуговой аппаратуры».

Богдан Тарасов, 2 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 208 340 руб.

Внимание! Цена лечения 580 485 руб. Добровольное общество «Милосердие» (Казахстан) внесло 272 145 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 100 тыс. руб.

Богдан родился с подвернутыми стопами и кистями рук. Врачи диагностировали артрогрипоз, при котором страдают суставы и мышцы. Ножки сына были разной длины из-за вывиха левого тазобедренного сустава и подвывиха правого. Лечение по методу Понсети помогло вывести стопы в правильное положение. В год и три месяца Богдана прооперировали: вставили пластину в левое бедро и провели ахиллотомию слева. Вскоре стопы опять начали искривляться. Доктор Вавилов из Ярославля назначил лечение — гипсования, извлечение пластины из бедра и реконструкцию стоп. Помогите с оплатой! Мария Тарасова, Казахстан

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется курс этапных гипсований и хирургия — реконструкция среднего и заднего отделов стоп, удаление пластины из левого бедра».

Тёма Матвийчук, 3 месяца, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 192 638 руб.

Внимание! Цена лечения 550 638 руб. ООО «Ни Хао Партс» внесло 50 тыс .руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 270 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 38 тыс. руб.

На третий день жизни у Тёмы выявили вывих тазобедренных суставов, переломы ребер и ног. Через месяц обнаружили еще три перелома. У сына заподозрили несовершенный остеогенез — болезнь, при которой кости становятся чрезвычайно хрупкими. В мае мы ездили в московскую клинику, там предположили тяжелый тип болезни и назначили лечение по укреплению костей. Начинать его нужно как можно скорее, но нам оплату не осилить. Павел Матвийчук, Калужская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Анастасия Вартомянц-Чупрякова: «Тёме необходимы лечение и физическая реабилитация для укрепления костей. У него есть шанс на полноценную жизнь».

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