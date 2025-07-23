Путин утвердил понятие студенческой семьи

Президент Владимир Путин подписал закон, который закрепляет понятие «студенческая семья». Согласно опубликованному документу, студенческой семьей считаются люди до 35 лет, которые состоят в браке, воспитывают ребенка, являются его единственными родителями (усыновителями) и получают среднее профессиональное или высшее образование.

Изменения внесли в закон «О молодежной политике». В документе отмечается, что студенческая семья является подкатегорией молодой семьи. Она обладает такими же правами на поддержку от государства, даже если отдельным ее членам оказывали помощь по другим программам.

Поправки, закрепляющие определение студенческой семьи, осенью внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой («Единая Россия»). 8 июля их одобрил профильный думский комитет. Финансирование соответствующих программ, как следовало из дискуссии депутатов, с большой долей вероятности возложат на регионы.