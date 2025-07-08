О студенческих семьях позаботятся регионы

Минобрнауки будет разрабатывать рекомендации по поддержке студенческих семей, статус которых готовится закрепить Госдума. Соответствующие поправки к закону «О молодежной политике» одобрил 8 июля профильный думский комитет. Финансирование соответствующих программ, как следовало из дискуссии депутатов, с большой долей вероятности возложат на регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поправки, закрепляющие определение студенческой семьи, осенью внесла в Думу группа депутатов во главе с вице-спикером Анной Кузнецовой («Единая Россия»). С учетом одобренных комитетом поправок ко второму чтению таковой будет считаться семья, в которой хотя бы один из супругов, являющийся родителем или усыновителем, обучается в колледже или вузе.

Разрабатывать и утверждать рекомендации о мерах поддержки таких семей, согласно поправкам, будет Минобрнауки при содействии Минпросвещения, Минтруда и Росмолодежи. «Правовое управление резонно указало, что просто статус без конкретики не нужен,— отметил глава комитета Артем Метелев (ЕР).— Нужно было закрепить форматы, понимая и сложный бюджетный процесс, который сейчас идет».

Парламентарии должны будут помочь «насытить будущие документы содержанием», а после утверждения — «стимулировать регионы и вузы подтягиваться к этой норме» в «добровольном режиме, но при нашем пристальном внимании», заключил единоросс. Отметим, что в финансово-экономическом обосновании проекта было указано, что его реализация не повлечет за собой дополнительных расходов из федерального бюджета.

Григорий Лейба