Объем потребительских кредитов в Свердловской области уменьшился на 4,9% за год

Объем потребительского кредитования в Свердловской области в мае 2025 года снизился на 4,9% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных доклада «Региональная экономика» Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Объем платных услуг в Свердловской области за год вырос на 13% при общем росте на 5,3% по регионах Уральского ГУ ЦБ (к нему относятся регионы УрФО, Оренбургская область, Пермский край и Башкортостан). Оборот розничной торговли в Свердловской области за год сократился на 6% при росте на 1,7% в Уральском федеральном округе (УрФО).

По утверждению авторов доклада, в Свердловской области за год снизился спрос на продукцию кабельной промышленности. На Урале фиксируют рост темпов выпуска мясной продукции — в первую очередь это касается Курганской, Свердловской и Оренбургской областей.

Напомним, спрос жителей Свердловской области на подержанные автомобили за год снизился на 7%. По словам аналитика, это связано с экономической ситуацией в стране, утильсбором и высокой ставкой по кредитам. Сейчас ключевая ставка Банка России составляет 20%.

Анна Капустина