Спрос свердловчан на поддержанные автомобили за год снизился на 7%

В Свердловской области за первое полугодие продано на 7% меньше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба сервиса «Дром». Рост предложения составил 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За полгода на площадке «Дрома» в регионе на продажу было выставлено почти 185 тыс. подержанных автомобилей, средняя цена составила 1,2 млн руб. Средняя стоимость купленных авто упала почти на 15% — до 909 тыс. руб.

Большинство россиян при выборе машины начали смотреть на более дешевые классы авто, либо вообще отказываться от покупки автомобиля сейчас, отметил аналитик сервиса «Дром» Сергей Лагурев. По его словам, влияние на авторынок оказывают такие факторы, как экономическая ситуация, утильсбор и высокие ставки по кредитам.

«Одновременно мы видим рост предложения в основном за счет автомобилей с пробегом. Люди, желающие продать свой автомобиль, сейчас вынуждены снижать стоимость, особенно летом, когда продажи традиционно снижаются»,— отметил Сергей Лагурев.

По данным сервиса «Дром», в пятерку популярных моделей поддержанных автомобилей вошли:

«Лада 2114 Самара» (средняя цена упала почти на 4% — до 195 тыс. руб.);

«Лада Приора» (падение стоимости составило 9% — до 307 тыс. руб.);

«Лада Гранта» (падении средней стоимости на 11% — до 567 тыс. руб.);

Ford Focus (падение стоимости на 13% — до 559 тыс. руб.);

«Лада Калина» (падение стоимости на 10% — до 275 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области за период с января по май выросла популярность китайских автомобилей с пробегом. На фоне общего падения продаж подержанных автомобилей, они показали рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а их цена снизилась в среднем на 22% — до 1,2 млн руб.

Виктория Биц