На Урал переехали более 35 тыс. соотечественников по программе переселения

В Свердловскую область за 13 лет прибыли более 35 тыс. человек по государственной программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщил директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов на открытии форума «Добро пожаловать на Средний Урал!».

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По словам господина Антонова, в основном в регион приезжают русскоязычные семьи с детьми дошкольного и школьного возраста. Программа переселения является одним из способов привлечения квалифицированных рабочих кадров, которым оказывается помощь в переобучении и трудоустройстве.

Участники программы в основном переезжают из Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а в последние годы и из западных стран, таких как Германия, Израиль, Канада, США и Франция. Мотивами переезда являются желание профессиональной реализации, получение образования для детей и качественной медицинской помощи.

Государственная программа содействия добровольному переселению реализуется в Свердловской области с 2012 года и направлена на обеспечение экономики квалифицированными специалистами.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в 2024 году по программе переселения соотечественников в Тюменскую область прибыли 153 человека. Высшее образование имеют 31% переселенцев, 48,8% — среднее профессиональное, а 19,5% — общее среднее.

Полина Щуцкая