В Тюменскую область по программе переселилось 153 соотечественника

В 2024 году по программе переселения соотечественников в Тюменскую область прибыли 153 человека, сообщили информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Среди новых жителей региона — врачи, учителя, инженеры, аграрии, представители IT-сферы, бухгалтеры, водители и механизаторы. Переселенцам предоставляется поддержка в адаптации: помощь в поиске жилья, оформлении документов и обустройстве быта. Высшее образование имеют 31% переселенцев, 48,8% — среднее профессиональное, а 19,5% — общее среднее.

Программа действует с 2013 года, за это время Тюменская область приняла более 3 тыс. соотечественников и членов их семей.

Ирина Пичурина