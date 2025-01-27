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В Тюменскую область по программе переселилось 153 соотечественника

В 2024 году по программе переселения соотечественников в Тюменскую область прибыли 153 человека, сообщили информационном центре регионального правительства.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Среди новых жителей региона — врачи, учителя, инженеры, аграрии, представители IT-сферы, бухгалтеры, водители и механизаторы. Переселенцам предоставляется поддержка в адаптации: помощь в поиске жилья, оформлении документов и обустройстве быта. Высшее образование имеют 31% переселенцев, 48,8% — среднее профессиональное, а 19,5% — общее среднее.

Программа действует с 2013 года, за это время Тюменская область приняла более 3 тыс. соотечественников и членов их семей.

Ирина Пичурина

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