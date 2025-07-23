Донской парламент предложил доработать закон о сельхозземлях

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко предложил усовершенствовать федеральный закон об обороте сельскохозяйственных земель, который вступит в силу первого марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЗС РО Фото: Пресс-служба ЗС РО

По информации пресс-службы, предложения прозвучали на заседании совета по вопросам развития АПК и природопользования при Совете Федерации. Главной темой стало обсуждение нового федерального закона, задача которого — пресечь необоснованный перевод сельхозугодий в другие категории.

Донской парламент разработал несколько инициатив по наведению порядка в управлении сельскохозяйственными землями. Среди предложений, озвученных господином Ищенко — увеличение максимального срока рассмотрения перевода земель с двух до трех месяцев. Это даст Минсельхозу и законодательным органам регионов больше времени для взаимодействия.

Кроме того, донские депутаты считают нерациональным принятие отдельного регионального закона при каждом рассмотрении перевода сельхозземель. По их мнению, согласие региональных парламентариев может выражаться в форме постановления.

Валентина Любашенко