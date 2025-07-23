Пашинян предложил провести реформы Армянской апостольской церкви

Премьер Армении Никол Пашинян предложил реформировать Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Свое видение реформ он изложил в посте в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). В числе прочих мер армянский премьер предлагает упростить церковный устав и ввести новые процедуры проверки добропорядочности кандидатов в католикосы. Нынешнего католикоса Гарегина II (имя в миру Ктридж Нерсисян) глава армянского правительства предлагает отстранить и изгнать из его резиденции в Эчмиадзине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Никол Пашинян предложил следующую программу действий. Вначале, по мнению премьера, следует отстранить Ктрича Нерсисяна, временно передав его полномочия «какому-нибудь женатому нравственному священнику». При этом новые выборы католикоса не будут проводиться до тех пор, пока на основе «Aрмянского Сводa церковных правил» не будет утвержден Устав Армянской Апостольской Святой Церкви. Когда же устав будет принят Национальным церковным собранием, состоятся выборы католикоса. Всех кандидатов премьер призывает проверить на «добропорядочность» — соответствие требованиям, которые должны быть утверждены уставом.

По словам господина Пашиняна, новый устав должен быть написан на современном армянском, а также должен быть «кратким и понятным всем». По мнению премьера, прикладное значение «Aрмянского Сводa церковных правил» в настоящее время «серьезно страдает». Из-за отсутствия перевода тысяч правил на современный армянский многие верующие и духовные лица не знают установленных им правил, уверен он.

Никол Пашинян начал обвинять Гарегина II в нарушении обета безбрачия в июне. Тогда он опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пост, в котором заявил, что у католикоса есть ребенок, и пообещал предоставить доказательства в случае необходимости.

Высший церковный совет ААЦ осудил действия Никола Пашиняна и назвал их «позорной антицерковной кампанией». Совет также обвинил премьер-министра в нарушении конституционного принципа отделения церкви от государства. После этого господин Пашинян предложил изменить порядок избрания главы Церкви. По его мнению, государство должно иметь решающий голос на выборах, а кандидаты — проходить бы проверку на «этику».

Подробнее о противостоянии премьер-министра с ААЦ — в материале «Никол Пашинян ищет новую веру».

Анастасия Домбицкая