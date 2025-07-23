Зарубежные компании разнесли по спискам

Четверть зарубежных компаний уходила из России безответственно, а треть еще — может вернуться. Центр стратегических разработок оценил шансы иностранного бизнеса на это. Аналитики разделили свыше 1,5 тыс. организаций на три основных списка. В «красном» — оказалась каждая четвертая организация, которая, проявляя агрессию и необдуманность, оставила после себя проблемы для партнеров и клиентов. Среди них — Amazon, BBC и PayPal. Треть корпораций попала в «желтый» список, так как не показали достаточно ответственности. В «зеленом» — примерно столько же. Этот бизнес имеет шанс вернуться: он уходил в основном из-за санкций, но сделал это мягко, поддерживая персонал и пытаясь сохранить инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Именно компании из последнего перечня могут восстановить партнерские отношения с Россией, отметил управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов: «Есть те, кто играл в рынке общепита и ушел довольно агрессивно. Это действительно привело в моменте к определенным неприятным последствиям для больших коллективов этих компаний. Сейчас этот бизнес, по сути, находится под контролем российского менеджмента, чувствует себя, скажем так, довольно комфортно и стабильно и совместно с правительством предпринимает определенные меры, чтобы сохранить свои позиции и ограничить возможности возвращения иностранных игроков. Речь в первую очередь о "Вкусно — и точка".

Если говорить про те корпорации, которые отнесены к «зеленому» сектору, то они уходили больше юридически, сохраняя здесь бизнес-активы, партнерские отношения, в том числе поставки, все технологии, которые применялись ранее. Что касается второй группы, то здесь аналогичным образом бизнес чувствует себя довольно устойчиво, и возвращение крупных игроков будет происходить в большинстве случаев в дружественной манере, в формате восстановления партнерских отношений. Если говорить о российских структурах, то, безусловно, увеличится конкуренция, но, скорее, это приведет где-то к снижению цен для конечных потребителей, где-то — к насыщению рынка и возвращению дефицитных позиций.

Если обобщить все это, то можно сказать, что отечественный бизнес в минимально необходимой степени готов к возвращению западных компаний».

Кроме того, авторы исследования выделили дополнительные категории, например, «черный» и «бордовый» списки. Например, в последнем — производитель сетевого оборудования Cisco и фармацевтическая Pfizer. В ЦСР отмечают, что западные компании активно прорабатывают пути возвращения в Россию, в том числе подавая заявки на регистрацию своих брендов. В середине мая президент Владимир Путин подчеркивал, что одних только извинений со стороны бизнеса, который активно критиковал Россию, недостаточно. По его словам, иностранным компаниям нужно открывать вход обратно на отечественный рынок, если в этом есть необходимость.

С рейтингом ЦСР ознакомился партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Александр Ермоленко. По его словам, список может не соответствовать реальной картине: «У меня возник вопрос: как они это поняли, откуда взяли данные по компаниям? На самом деле сведения по уходам — это же сделки. Детальная информация, как правило, закрытая. Они берут эти сильно закрытые истории, у них, думаю, нет никаких законных и реальных рычагов для того, чтобы узнать нюансы соглашений. Списки делятся на "красный", "желтый" и "зеленый". Как можно такому сложному, многоаспектному явлению поставить такую оценку? В этом есть какой-то смысл: все наглядно, ярко. Но насколько это отражает реальную картину? Вполне вероятно, что это достаточно далеко от истины.

Здесь есть очевидный посыл, что мы не всем будем рады. В то же время идея, что скоро можно будет возвращаться, действительно витает в воздухе, какие-то размышления на эту тему есть».

Президент Владимир Путин поручил проработать правила возвращения западных компаний в Россию в марте 2025-го. В апреле Минфин подготовил проект условий. Там уточняли, что документ будет согласован с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэнерго. Но решение по нему еще не принято. Иностранные организации также не понимают этих критериев, поэтому возвращение может затянуться, считает управляющий партнер московской коллегии адвокатов «Николаев и партнеры» Юрий Николаев: «Работа по возврату иностранных компаний идет, мы видим законопроект по опциону, например, который сначала имел максимально жесткие условия, а сейчас получил небольшие послабления. В начале года внесены изменения в 135-й закон о конкуренции, в закон об иностранных инвестициях, значительно расширился перечень видов деятельности, по которым нужно получать отдельное согласие Федеральной антимонопольной службы. Я работаю в России и, анализируя, как развиваются события, рискну предположить, что идет вынужденное ужесточение требований к компаниям, которые даже остались, не уходили, если они работают в определенных отраслях экономики.

Тот бизнес, который хочет вернуться, пытается понять, какими будут правила игры. Но, на мой взгляд, не так много компаний, откровенно говоря, которые активно к этому стремятся.

Как будет в России приниматься этот принцип и на каких основаниях станут приходить компании, пока можно только предполагать. Уверен, что при этом определится часть игроков, которые будут заходить в так называемом особом порядке, отдельным указом президента».

В Центре стратегических разработок считают, что при возвращении западных брендов на российский рынок внимание должно уделяться репутационному портрету компаний. Однако, как подчеркивают авторы, эти оценки носят рекомендательный характер.

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Анна Кулецкая