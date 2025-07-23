Михаил Евраев рассказал о развитии региона в прямом эфире

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 22 июля провел прямую линию с жителями, где рассказал о ключевых показателях развития региона. Линия прошла в прямом эфире ГТРК «Ярославия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона отметил, что за последние три года валовой региональный продукт (ВРП) ежегодно увеличивается на 10%. На 1 января ВРП составлял 934 млрд рублей. Благодаря экономическому росту растет и сумма доходов областного бюджета.

«В настоящее время бюджет Ярославской области составляет 148 млрд рублей. Он значительно вырос. В регионе появилось больше возможностей по строительству социальной инфраструктуры, соцпрограммам и гарантиям, развитию промышленности»,— сообщил губернатор.

Особое внимание губернатор уделил инвестициям. Индекс объема инвестиций в основной капитал составил 120,3%, что в три раза превышает средний показатель по стране.

«Всего на территории региона реализуется около 70 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 350 млрд рублей»,— сообщил Михаил Евраев.

Михаил Евраев также отметил рост производства сельскохозяйственной продукции за пять месяцев этого года. Индекс сельхозпродукции на 1 июня составил 106,6%, что превышает средний по стране показатель в 101,5%. Заработная плата по итогам 2024 года увеличилась на 18,9% при инфляции в 10%, а уровень безработицы сохраняется на почти нулевой отметке.

«Все эти социально-экономические показатели говорят, что мы растем и движемся вперед, и вместе с цифрами растет и уровень жизни людей»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Прямая линия транслировалась на телеканале «Россия 24», в эфире «Радио России», а также на региональных телеканалах, сайтах и в соцсетях муниципальных СМИ. В ходе эфира поступило 4,5 тыс. обращений от жителей региона.

Антон Голицын