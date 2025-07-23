ЦСКА подписал контракт с первым нидерландцем в КХЛ

Нидерландский форвард Даниэль Спронг подписал однолетнее соглашение с московским хоккейным клубом ЦСКА. Об этом сообщилапресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэль Спронг

Фото: Bob Frid-Imagn Images / Reuters Даниэль Спронг

Фото: Bob Frid-Imagn Images / Reuters

28-летний форвард стал первым представителем Нидерландов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран клубом «Питтсбург Пингвинс» во втором раунде. Также хоккеист выступал за «Анахайм Дакс», «Вашингтон Кэпиталс», «Сиэтл Кракен», «Детройт Ред Уингс», «Ванкувер Кэнакс» и «Нью-Джерси Девилс». Всего в НХЛ Спронг провел 388 матчей, в которых набрал 169 очков (88 голов+81 результативная передача).

В минувшем сезоне ЦСКА завершил регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Западной конференции. Клуб вышел в play-off, где в первом раунде уступил минскому «Динамо». В июне главным тренером ЦСКА был назначен Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославский «Локомотив» к первому в его истории Кубку Гагарина.

Таисия Орлова