Adidas выпустила лимитированную серию кроссовок в честь Оззи Осборна

Компания Adidas выпустила лимитированную серию кроссовок, посвященную Оззи Осборну. Фотографии кроссовок опубликовал дизайнер компании Джо Линг в Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

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Как пишет портал Sneaker News, модель приурочена к прощальному концерту музыканта. Обувь представлена в количестве 121 пары и предназначена для близкого окружения Осборна.

Дизайн кроссовок вдохновлен стилем группы Black Sabbath. Основной цвет черный, с фиолетовыми полосами и белой строчкой. На язычках и стельках изображена графика Оззи Осборна, а на внутренней стороне язычка указана дата его последнего концерта.

Семья Оззи Осборна сообщила о его смерти 22 июля. Последние годы жизни музыкант боролся с болезнью Паркинсона и перенес несколько операций на позвоночнике. Несмотря на это, 5 июля 2025 года Осборн дал прощальный концерт «Back to the Beginning» («Возвращение к началу»), который собрал 42 тыс. зрителей.