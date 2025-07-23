С начала года в ДТП с электросамокатами пострадали 158 нижегородцев

В Нижегородской области в первом полугодии 2025 года с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ, самокаты, моноколеса) произошло 151 ДТП. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в областном управлении ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным инспекции, в этих ДТП пострадали 158 человек, в том числе 24 несовершеннолетних. В первом полугодии прошлого года таких ДТП было 156, пострадавших 165 и 32 человека соответственно.

За нарушение правил пользования самокатами в отношении несовершеннолетних водителей с начала года составили три административных протокола.

С участием несовершеннолетних водителей СИМ с начала года в регионе произошло 28 ДТП. В них пострадали 24 подростка (за аналогичный период 2024 года — 32 человека).

Как писал «Ъ-Приволжье», в ряде российских регионов ввели запрет на использование электросамокатов из-за большого количества жалоб и нехватки соответствующей инфраструктуры.

В Нижнем Новгороде таких запретов вводить пока не планируют. Вместо этого администрация города работает над развитием инфраструктуры для СИМ и совместно с кикшеринговыми компаниями разрабатывают и внедряют правила пользования электросамокатами.