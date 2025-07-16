«Нарушений правил пользования электросамокатами стало значительно меньше»

В российских городах Благовещенск и Елабуга местные власти ввели запрет на пользование электросамокатами. Чиновники объяснили это отсутствием необходимой инфраструктуры и большим количеством жалоб от жителей. В Нижнем Новгороде администрация пока не планирует вводить аналогичных запретов. Глава города Юрий Шалабаев рассказал «Ъ-Приволжье», что город движется к созданию условий для нормального функционирования аренды электросамокатов, а нарушений правил проезда на них стало значительно меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— При рассмотрении вопроса об организации деятельности аренды электросамокатов и деятельности кикшеринговых компаний в городах мы исходим прежде всего из вопросов обеспечения безопасности и комфорта всех участников процесса: пешеходов, водителей автомобилей и самих пользователей элеткросамокатов.

Особенно активно мы начали эту работу с начала 2025 года. Занимались этим и раньше, но дополнительные меры приняли уже в этом году. С операторами электросамокатов у нас подписаны соглашения, в которых установлен достаточно четкий и, на мой взгляд, эффективный перечень мер, обеспечивающий безопасность всех участников процесса. Также в городе установлены элементы контроля, которые позволяют следить за соблюдением пользователями электросамокатов совершенно понятных правил.

Результат уже есть, и его видно. Раньше жителей Нижнего Новгорода очень беспокоили вопросы бессистемно разбросанных по всему городу самокатов, которые мешали передвижению пешеходов. Сейчас этого меньше, хотя проблема остается. Мы определили парковки на территории города, нанесли разметку, где пользователи самокатов должны их оставлять после поездки. В случае нарушений этих правил электросамокаты изымаются и отвозятся на штрафстоянку. Сейчас достаточно большое количество самокатов находится на этой стоянке.

Стало значительно меньше случаев нарушения правил проезда на электросамокатах. Например таких, когда двое человек едут на одном самокате, что несет в себе определенную угрозу. Такие случаи еще есть, но их стало значительно меньше. Соблюдение полного комплекса мер позволяет создать достаточно комфортные условия для всех участников движения.

Если будет запрос и основания для ужесточения правил, мы, безусловно, их рассмотрим. Но пока мы движемся в векторе создания условий для нормального функционирования этих систем.

Записал Андрей Репин