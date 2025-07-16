В Нижнем Новгороде не планируют вводить запрет на использование электросамокатов
Администрация Нижнего Новгорода в настоящее время не планирует вводить запрет на движение электросамокатов и работу кикшеринговых компаний на территории города. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По словам мэра города Юрия Шалабаева, местные власти развивают инфраструктуру для использования электросамокатов.
Ранее сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) и Елабуге (Татарстан) местные власти запретили использование самокатов на территории муниципалитетов.