В Нижнем Новгороде не планируют вводить запрет на использование электросамокатов

Администрация Нижнего Новгорода в настоящее время не планирует вводить запрет на движение электросамокатов и работу кикшеринговых компаний на территории города. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам мэра города Юрия Шалабаева, местные власти развивают инфраструктуру для использования электросамокатов.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) и Елабуге (Татарстан) местные власти запретили использование самокатов на территории муниципалитетов.

Андрей Репин