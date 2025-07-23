Бюджет Ярославской области погасил долг перед жд-перевозчиком

Благодаря вмешательству Ярославской транспортной прокуратуры погашена задолженность в 45 млн рублей перед пригородным перевозчиком. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура выявила, что областное министерство дорожного хозяйства и транспорта задерживало субсидии, нужные для компенсации убытков на пригородные железнодорожные перевозки. Из-за этого перед АО «Северная пригородная пассажирская компания» возникла задолженность более 45 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, и средства были перечислены перевозчику.

Антон Голицын