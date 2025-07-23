Голосование умершего липецкого депутата в Госдуме объяснили техническим сбоем

Заместитель председателя комиссии по вопросам депутатской этики в Госдуме РФ Евгений Ревенко прокомментировал «Ъ» ситуацию с результатами голосования на вчерашнем заседании, на котором было объявлено о смерти депутата от Липецкой области Михаила Тарасенко. («Единая Россия»). Согласно официальным результатам, господин Тарасенко проголосовал 11 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Тарасенко и член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Тарасенко и член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Евгений Ревенко сказал, что отметки о голосовании парламентария стали результатом технического сбоя. Судя по данным с сайта Госдумы, депутат проголосовал по повестке, по вопросу денонсации Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях, по вопросу поддержки гражданских жен погибших бойцов спецоперации, а также по ряду других вопросов. Последний раз господин Тарасенко якобы проголосовал за час до того, как спикер Вячеслав Володин объявил о его смерти.

Михаил Тарасенко родился в 1947 году в Таганроге. Окончил Всероссийский заочный политехнический институт по специальности инженера-металлурга, а также Академию общественных наук при ЦК КПСС. Имел степень кандидата экономических наук. Признан заслуженным металлургом РФ. С 1996 по 2012 год занимал должность председателя Горно-металлургического профсоюза России. С 2007 года был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов. В последний раз избирался в 2021 году от Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов заявил, что Михаил Тарасенко умер из-за продолжительной болезни.

Владимир Зоркий