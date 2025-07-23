На Балтийском заводе завершился очередной этап строительства атомохода «Чукотка»

На Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) завершился очередной этап строительства универсального атомного ледокола «Чукотка». На борту судна установили главный распределительный щит (ГРЩ) — ключевой элемент энергосистемы, отвечающий за электропитание всего оборудования, сообщили в пресс-службе ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ОСК Фото: Пресс-служба ОСК

«Установку восьмисекционного щита весом 14,5 тонн выполнили специалисты стапельного, достроечно-малярного и судомонтажного цехов с применением кранового оборудования и специальной такелажной оснастки. Всего на судне два ГРЩ, первый установили в начале года»,— рассказали в ОСК.

Следующий этап — подготовка к заводским швартовным испытаниям, в ходе которых состоится проверка работоспособности оборудования и механизмов.

При эксплуатации ледокола электропитание на ГРЩ поступает от судовых генераторов. После этого энергия распределяется по потребителям. ГРЩ также несет функцию контроля характеристик электроснабжения.

«Чукотка» — пятое судно проекта 22220. Оно строится на Балтийском заводе по заказу госкорпорации «Росатом».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что атомный ледокол «Чукотка» обзавелся жилыми надстройками весом 300 тонн.

Дарья Астанина