Уволившуюся из-за TikTok вологодскую чиновницу заменил ветеран СВО

Главой Нюксенского муниципального округа Вологодской области стал ветеран СВО Антон Тропин. На этой должности он заменил Юлию Шевцову, вынужденную уйти после скандала с видео ее дочери в TikTok.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Тропин

Фото: Правительство Вологодской области Антон Тропин

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатор региона Георгий Филимонов пояснил в Telegram-канале, что является наставником господина Тропина в проекте «Герои Русского Севера» — регионального аналога федеральной программы «Время Героев», направленного на подготовку кадров для госструктур и муниципалитетов.

«Помогаю Антону Сергеевичу освоиться в муниципалитете. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию. Кроме того, практические знания и умения помогут успешно справиться с подготовкой выпускной квалификационной работы в рамках проекта»,— написал господин Филимонов.

Юлия Шевцова ушла в отставку с поста главы Нюксенского муниципального округа 20 мая 2025 года. Об ее увольнении сообщил сам господин Филимонов. Этому предшествовал медиаскандал, причиной которого стало видео 19-летней дочери чиновницы Ксении. В октябре 2024 года девушка выложила в TikTok ролик, на котором пригрозила своему молодому человеку отправкой на СВО. «Знаешь, кто моя мама? Мэр (мы тебя на СВО отправим)»,— гласит подпись к видео. Пользователи сети обратили на ролик внимание в середине мая этого года.

18 мая Юлия Шевцова извинилась за видео и сказала, что провела с дочерью серьезный разговор. Она добавила, что «дети совершают ошибки по глупости» и «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия». Тем не менее, решение губернатора госпожа Шевцова назвала справедливым. После отставки она планирует «работать ради своей Родины».

Полина Мотызлевская