Задержанного челябинского министра этапируют в Москву

Министра имущества Челябинской области Эльдара Белоусова и управляющего делами губернатора и правительства региона Романа Менжинского этапируют в Москву. ТАСС сообщило со ссылкой на источник, что в столице им изберут меру пресечения. Следствие будет настаивать на аресте подозреваемых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Против чиновников возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Следствие считает, что чиновники организовали незаконное строительство оздоровительного комплекса на территории резиденции главы региона. Стоимость проекта превысила 50 млн руб. Также был организован фиктивный документооборот.

По этому же делу задержали в Москве бывшего министра имущества области Александра Богашова. Ему тоже планируют избрать меру пресечения. По местам жительства и работы фигурантов проводят обыски.

О задержании челябинских чиновников сегодня сообщило издание 74.ru. Правительство Челябинской области и губернатор региона Алексей Текслер пока не комментировали информацию.

Никита Черненко