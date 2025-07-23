Кредитки оставляют без льготного периода

Банки стали выдавать кредитные карты без льготного периода. На новый продукт обратили внимание «Ведомости». Издание выяснило, что такие карты есть в Т-банке, Газпромбанке и Альфа-банке. Условия подбираются под каждого заемщика индивидуально и зависят от его риск-профиля. Но сами организации предпочитают не афишировать свои новые продукты без грейс-периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проценты по такой кредитке начисляются сразу после покупки, и они, как правило, выше чем в классическом случае. Тем не менее на них довольно большой спрос, отметил генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев: «Есть все-таки достаточно большое число клиентов, которым использование льготного периода непринципиально с точки зрения мотивации открытия кредитных карт и их использования. Более существенный фактор для них — это возможность осуществления покупок в определенный момент, не дожидаясь поступления доходов. То есть им важна именно эта опция, даже если они платят проценты за кредитную карту. Спрос может быть достаточно высоким.

С учетом определенного ужесточения требований к заемщикам со стороны банков и какого-то явного сужения потенциальной клиентской базы в сегменте кредитных карт за счет того, что риск-политики были пересмотрены, такая аудитория, которой важна возможность открыть новый продукт, интересна игрокам рынка. Соответственно, они зарабатывают на этом».

В службе поддержки Т-банка пояснили, что карта без грейс-периода может пригодиться, когда нужно быстро принять решение о покупке, например, в магазине, где проходит акция со скидками. Так, потратив 10 тыс. руб. и вернув их через месяц, клиент переплачивает 290 руб., при этом все равно остается в плюсе за счет скидок от ритейлера. Как правило, лимит по таким кредиткам ограничен 1 млн руб., а ставка составляет около 35% годовых. Для банков введение такого продукта — это способ расширения кредитного портфеля при снижении рисков, пояснил основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:

«Сейчас большое количество рисковых заемщиков. И многие с большой кредитной нагрузкой набирают эти кредитки с грейс-периодом на 100 дней, скажем. Все, он на 100 дней может все свои финансовые обязательства между собой свести, но совершенно неизвестно, что с таким клиентом будет потом. Он и так много должен, и вдруг он, предположим, через 100 дней решит не платить? Такое запросто может быть. Он может оформить себе три кредитных карты и в этих банках создать себе максимальный долг. Организациям, конечно, хочется с такими клиентами работать, даже с рисковыми, но нет желания разбираться с проблемами, с тем, что такие люди потом деньги не возвращают, эти долги приходится списывать. Кроме того, игроки рынка хотят уложиться в те лимиты и требования, которые сейчас ЦБ поддерживает».

Сейчас у российских банков совокупно насчитывается больше 8 млн кредитных карт, по котором просрочка платежей превышает 90 дней. Общая задолженность по ним 575 млрд руб., сообщает БКИ «Скоринг бюро». Всего кредиток с разным сроком просрочки у банков теперь более 12% в общей выдаче, а долги по ним достигли 11%.

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Светлана Белова