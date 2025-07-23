С редактором Ura.ru Игорем Сергеевым провели следственные действия

Правоохранительные органы в Екатеринбурге провели следственные действия с региональным редактором агентства Ura.ru Игорем Сергеевым. Как сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах, он находится в статусе свидетеля и не был задержан. Журналиста отпустили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ura.ru сегодня написало о задержании господина Сергеева, проходящего свидетелем по делу редактора агентства Дениса Аллаярова. Последний был арестован по делу о даче взятки. Позднее правоохранительные органы опровергли задержание господина Сергеева. Источник «РИА Новости» агентства добавил, что редактор «менял адреса и номера телефонов».

5 июня уральской редакции Ura.ru прошли обыски из-за подозрений даче взятки бывшему полицейскому и покупке оперативной сводки МВД. В офисе изъяли технику и документы, 6 июня по делу арестовали Дениса Аллаярова. Против экс-правоохранителя расследуют дело о превышении полномочий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обыскали на Ура».

Никита Черненко