Белгородский полицейский получал до 100 тысяч за «слив» данных Telegram-каналу

Сумма незаконного вознаграждения, которую могли передавать сотрудникам полиции журналисты Telegram-канала Baza, не превышала 100 тыс. руб. Об этом сообщил «Ъ». Речь идет о трех полицейских из Белгорода, Краснодара и Красноярска, которых сегодня этапировали в Москву.

По данным СК России, журналисты якобы платили полицейским за предоставление служебной информации.

О том, что сотрудников МВД задержали, стало известно накануне. Изначально им вменяли превышение должностных полномочий. Позже квалификация обвинения была изменена на получение взятки.

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей»,— сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.