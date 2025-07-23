Затонувший танкер «Волгонефть-212» продолжает выпускать мазут в море

Из танкера «Волгонефть-212», затонувшего в Керченском проливе, продолжают поступать нефтепродукты в Черное море. Об этом заявили представители Росприроднадзора на заседании Арбитражного суда Краснодарского края, передает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как сообщает ТАСС, судовладелец – компания «Каматрансойл» – не выполнил обязательств по ликвидации последствий аварии, нарушив требования Кодекса торгового мореплавания РФ. По данным надзорного ведомства, компания не предприняла необходимых мер по подъему затонувшего судна, включая разработку проектной документации и получение разрешений.

Росприроднадзор подал иск о взыскании 49,46 млрд рублей с «Каматрансойл» и фрахтователя «Кама шиппинг» за экологический ущерб, нанесенный акватории Черного моря. По утверждению представителей ведомства, бездействие компании привело к продолжающемуся загрязнению морской среды.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что ФНС подала иск о банкротстве фрахтователя судна «Волгонефть-212».