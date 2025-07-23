Армии навесили крылья

В среду, 23 июля, министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о замене начальника Генерального штаба вооруженных сил. На смену пехотному генералу Тьерри Бюркару, занимавшему пост с июля 2021 года, приходит генерал Фабьен Мандон — личный военный советник президента и первый представитель авиации на этом посту за последние 30 лет. Это уже четвертый главный военный за время президентства Эмманюэля Макрона. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters Бывший начальник Генштаба вооруженных сил Франции Тьерри Бюркар

Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Отставка не выглядит поспешной: уход 60-летнего Тьерри Бюркара был ожидаем. Его полномочия уже продлевались год назад, вопреки возрастным ограничениям, действующим в армии. Он сам, как утверждают источники, настаивал на том, чтобы оставить пост до 2027 года, когда произойдет смена главы государства. Бюркар — пехотинец, выпускник Сен-Сира, ветеран ряда военных операций за рубежом — руководил армией в критический период.

Четырехлетний мандат Бюркара пришелся на начало войны на Украине, постепенный вывод французских войск из зоны Сахеля, масштабные реформы вооруженных сил и подготовку к конфликтам высокой интенсивности.

В июле этого года, незадолго до национального праздника 14 июля, он выступил с предупреждением: «Кремль считает Францию своей главной целью в Европе». Это было и самым громким предупреждением в череде неожиданных публичных высказываний высокопоставленных военных, и, возможно, прощальным напутствием его преемнику.

С сегодняшнего дня эстафета переходит к 54-летнему генералу авиации Фабьену Мандону. Он окончил Высшую школу ВВС в 1990 году, а в 1994-м стал пилотом-истребителем. В его активе 144 боевых вылета, в том числе в небе Чада, Демократической Республики Конго и Афганистана, о котором он говорил в интервью журналу L’Express: «В Афганистане я убивал. И я знаю, кого я убивал. Талибов. У меня душа воина». В числе его наград — орден Почетного легиона и орден «За заслуги». Он командовал эскадрильями и авиационными базами, занимал штабные должности, возглавлял кабинет министра обороны, а с мая 2023 года был начальником личного военного штаба президента.

Можно надеяться, что отставка Бюркара завершит череду смен руководителей Генштаба, случавшихся почти каждые два года при Эмманюэле Макроне. В 2017 году ушел генерал Пьер де Вилье после публичного конфликта с недавно избранным президентом Макроном, который резко урезал оборонный бюджет. Его преемник Франсуа Лекуантр возглавлял армейское командование до 2021 года. Уход генерала объяснялся его личным решением: он предпочел покинуть пост «в момент, когда можно передать эстафету» и открыто заявлял, что не хочет быть «начальником, которого просят остаться».

Мандон — первый за 30 лет представитель ВВС на этом посту (последним был генерал Жан-Филипп Дуэн, назначенный в 1995-м).

По сравнению с предшественниками-«пехотинцами» он представляет другую, более технократическую военную культуру. В новой архитектуре обороны, где акценты смещаются на высокую мобильность, господство стратегических сил, киберпространство и космос, фигура генерала ВВС во главе французской армии выглядит логично. Тем более что, занимая пост военного советника при президенте, он участвовал в выработке всех ключевых решений в области национальной безопасности.

Тем временем на местах остаются без изменений руководители штабов сухопутных, морских и воздушных сил — по крайней мере пока. Это означает, что больших перетасовок в военной иерархии в ближайшее время не ожидается. Однако, как часто бывает во Франции, они возможны — особенно если их потребует ситуация на международной арене.

На фоне публикации официального доклада «Обзор национальной стратегии» (Revue nationale strategique), прямо предупреждающего о риске конфликта с Россией до 2030 года, Франция усиливает не только армию, но и инструменты управления.

Новому начальнику Генштаба предстоит возглавить вооруженные силы в «эпоху оборонной напряженности» и подготовить страну к «двойной войне» — внешней и внутренней: от отправки войск на восточный фланг НАТО до противодействия кибератакам, гибридным угрозам и уличным волнениям.

Министр обороны Лекорню объяснил выбор Фабьена Мандона его «стратегической проницательностью и способностью к преобразованию армии в условиях все более жестких вызовов». Предыдущий опыт генерала, включая роль связующего звена между Елисейским дворцом и военным руководством, закрепил за ним репутацию человека системы: высшего офицера и в то же время доверенного лица президента. При этом стоит отметить: официальную реакцию главы государства на столь важное кадровое решение страна пока не услышала.

Алексей Тарханов