«Краснодар» соблазнили французские передачи

«Краснодар» завершил одну из самых любопытных сделок в рамках летнего трансферного окна. Чемпион России приобрел у французского «Осера» игрока атаки Гаэтана Перрена, который в очень зрелом возрасте вдруг провел лучший в карьере сезон, показав себя отличным ассистентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гаэтан Перрен

Фото: IMAGO / Stephanie Grossetete / Panoramic / ТАСС Гаэтан Перрен

Фото: IMAGO / Stephanie Grossetete / Panoramic / ТАСС

«Краснодар», который в прошлом сезоне завоевал первое в своей истории звание чемпиона России, а новое первенство открыл в воскресенье, 20 июля, разгромом — 3:0 — «Нижнего Новгорода», объявил о приобретении у французского «Осера» Гаэтана Перрена. С ним заключен трехлетний контракт. О переговорах по его переходу стало известно еще за несколько недель до старта сезона. L’Equipe, объясняя, почему они так затянулись, указал на трудности, сопутствующие в настоящее время всем сделкам с российскими партнерами в принципе. По версии издания, стоимость трансфера составила €4,7 млн. Transfermarkt считает, что она даже немного выше — €5 млн.

Несмотря на не самые впечатляющие цифры, речь идет, безусловно, об одном из самых любопытных переходов в рамках этого летнего трансферного окна в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» купил 29-летнего игрока, в котором долго невозможно было разглядеть ничего примечательного. Воспитанник «Лиона» Перрен много сезонов выступал в низших французских дивизионах и не пользовался спросом со стороны амбициозных клубов. В элиту он попал благодаря контракту, заключенному в 2021 году с «Осером». Впрочем, и в нем он далеко не сразу хотя бы пробился в основу, невзирая на невысокий уровень конкуренции.

Однако в прошедшем чемпионате у Перрена случился неожиданный, учитывая возраст, прорыв. Вернувшийся в высшую лигу «Осер» занял 11-е место в первенстве, но его полузащитник вошел в число лучших игроков турнира по результативности. Он забил 10 голов и отдал 11 результативных передач. Второй показатель особенно занятный. По нему Перрена никому не удалось опередить. На равных с ним оказался лишь Райан Шерки из «Лиона», в котором очень ценный актив разглядел «Манчестер Сити»: английскому гиганту Шерки достался за €36 млн.

Интересно будет посмотреть, как «Краснодар» собирается использовать француза. Приоритетное амплуа Гаэтана Перрена — вингер, действующий на правом фланге. Но справа в атаке у «Краснодара» играет один из наиболее полезных в чемпионском сезоне футболистов — Жуан Батчи. Правда, Перрен также может закрывать позиции в серединке атакующего звена, под выдвинутым вперед форвардом, и слева.

Еще один примечательный факт. Российские клубы после введения в 2022 году международных санкций нечасто осуществляют покупки на западноевропейском рынке, тем более в чемпионатах «большой пятерки». Между тем текущая трансферная кампания краснодарцев плотнее всего связана с французским чемпионатом. До Гаэтана Перрена клуб приобрел двух бразильских футболистов — центрального полузащитника из «Нанта» Дугласа Аугусту и одноклубника Перрена Жубала, играющего в центре обороны. И если последний перешел в российскую команду в статусе свободного агента, то за его соотечественника «Краснодар», по данным Transfermarkt, заплатил даже больше, чем за француза с вызывающей уважение статистикой,— €6,5 млн.

Алексей Доспехов