СМИ: Эрдоган проводит переговоры с украинской делегацией в Анкаре

В Анкаре началась встреча украинской делегации с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Подробности встречи не приводятся.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что украинская делегация прибыла на переговоры в Турцию. Он указал, что украинские представители сначала проведут встречи в Анкаре, а затем — в Стамбуле. С кем именно собираются встретиться в турецкой столице украинские представители, он не уточнил. Однако украинские СМИ писали, что в Анкаре пройдут встречи с представителями Турции, в Стамбуле — с российской делегацией.

Ранее источник в МИД Турции подтвердил «Ъ», что переговоры России и Украины запланированы на 19:00 во дворце Чираган. Ожидается, что встреча пройдет под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утром в среду рассказал журналистам, что российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским отправилась в Стамбул. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщал, что украинская делегация уже прибыла на переговоры в Турцию.

Как сообщил Дмитрий Песков, на встрече главным образом будут обсуждаться вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда. Он вновь подчеркнул, что в настоящее время позиции сторон, изложенные в меморандумах, «диаметрально противоположны». Украинский лидер заявлял, что на встрече будут обсуждаться вопросы обмена военнопленными и организации его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера в ответ на вопрос «Ъ», заявил, что работа по согласованию меморандумов — это часть подготовки саммита.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и встретятся два меморандума».