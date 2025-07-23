В Свердловской области на 44,7 % выросла преступность среди подростков

В ГУ МВД России по Свердловской области состоялось заседание коллегии по итогам работы гарнизона в первом полугодии, на котором обсудили вопросы роста преступности среди несовершеннолетних и активизацию борьбы с IT-мошенничеством. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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В работе коллегии приняли участие руководители всех территориальных ОВД и структурных подразделений главного управления, руководство Уральского юридического института МВД и транспортной полиции. По данным полиции, за шесть месяцев было зарегистрировано более 24 тыс. преступлений, что на 0,7% меньше, чем в 2024 году. Общая раскрываемость преступлений возросла на 3% и составила 67,5%.

Начальник ГУ МВД области Александр Мешков обратил внимание на рост преступности среди несовершеннолетних (на 44,7%) и увеличение числа IT-мошенничеств, в результате которых жители региона потеряли 1,9 млрд руб.

Валерий Горелых сообщил, что сотрудниками полиции выявили 439 подростков (+10,6%) нарушивших закон. Кроме того, за нарушения учетно-регистрационной дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечено 139 сотрудников ОВД, из них 37 из числа руководящего звена.

Ранее в Свердловской области подвели итоги работы по соблюдению мер по недопущению нахождения детей в опасных местах и в ночное время без сопровождения взрослых, сообщили в законодательном собрании региона. За два года количество правонарушений сократилось на 31,1%.

Полина Щуцкая